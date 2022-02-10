كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير

الخميس، 10 فبراير 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

أدهم عصام - كرة سلة الزمالك

أعرب أدهم عصام لاعب فريق الزمالك لكرة السلة عن سعادته بمشاركة فريقه في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية أو الإفريقية.

وقال عصام خلال المؤتمر الصحفي: "فخورون باستضافة مصر لهذه البطولة ونرحب بالجميع، وسعداء بمشاركة الزمالك لأول مرة ممثلا عن مصر وإفريقيا".

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وأضاف "جماهير الزمالك دائما ما تدعم الفريق وتقف خلفه في كل مكان، نعدم بتقديم شيء جيد".

وتابع "ننتظر دعم الجمهور، الفريق يلعب منذ فترة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات تقريبا بدون حضور جماهيري".

وأوضح "وبالتالي فالفريق متعطش لحضور الجمهور خلال مباريات البطولة وهذا سيكون شيء جيد بالنسبة وسيساعدنا".

وبالحديث عن التدعيمات كشف "تم التدعيم ببعض العناصر المحترفة الذين لديهم الكثير من الخبرة".

وأتم تصريحاته "سيقدم المحترفون الدعم للاعبين الصغار لتقديم أفضل ما لديهم ونحن مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد أمام بورجوس".

ويلعب الزمالك أمام بورجوس الإسباني مساء غدا الجمعة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

كرة سلة الزمالك أدهم عصام
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