اختيارات زيزو لمقارنة الأفضل.. فتوح والسولية وطارق حامد وسبب أفضلية كارتيرون عن باتشيكو

كشف أحمد سيد زيزو جناح الزمالك ومنتخب مصر عن أبرز اختياراته في مقارنة الأفضل.

وأوضح زيزو أن المقارنة صعبة جدا لأنها بين أسماء لاعبين كبار وهناك تقارب بين كل منهما.

وجاءت اختيارات زيزو عبر قناة إم بي سي مصر كالآتي:

- محمد الشناوي ومحمد أبو جبل لا أرى أي منهما أفضل من الأخر ولكن إن طلب مني اختيار شخص واحد سأختار أبو جبل.

- محمود الونش أفضل من محمد عبد المنعم الذي أدى بطولة رائعة.

- أحمد فتوح أفضل من علي معلول، بالنسبة لي فتوح متكامل دفاعيا وهجوميا.

- إمكانيات أكرم توفيق وإمام عاشور متقاربة جدا ولكن أختار إمام

- طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

- عمرو السولية أفضل من فرجاني ساسي

- محمود تريزيجيه أفضل من عمر مرموش

- أشرف بنشرقي أفضل من رمضان صبحي

- كارلوس كيروش أفضل من حسام البدري (أشكر البدري كونه أول من اختارني للمنتخب وأحد أسباب وصولنا لإفريقيا)

- كارتيرون أفضل من باتشيكو (البرتغالي لا يعرف أن يتعامل نفسيا مع اللاعبين الكبار رغم أنه مدرب رائع جدا)

- أوباما أفضل من أفشة (لكل منهما مميزات في مركزه)

- مصطفى محمد أفضل من محمد شريف

- محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي