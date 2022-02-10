اختيارات زيزو لمقارنة الأفضل.. فتوح والسولية وطارق حامد وسبب أفضلية كارتيرون عن باتشيكو

الخميس، 10 فبراير 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في طلائع الجيش

كشف أحمد سيد زيزو جناح الزمالك ومنتخب مصر عن أبرز اختياراته في مقارنة الأفضل.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح زيزو أن المقارنة صعبة جدا لأنها بين أسماء لاعبين كبار وهناك تقارب بين كل منهما.

وجاءت اختيارات زيزو عبر قناة إم بي سي مصر كالآتي:

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- محمد الشناوي ومحمد أبو جبل لا أرى أي منهما أفضل من الأخر ولكن إن طلب مني اختيار شخص واحد سأختار أبو جبل.

- محمود الونش أفضل من محمد عبد المنعم الذي أدى بطولة رائعة.

- أحمد فتوح أفضل من علي معلول، بالنسبة لي فتوح متكامل دفاعيا وهجوميا.

- إمكانيات أكرم توفيق وإمام عاشور متقاربة جدا ولكن أختار إمام

- طارق حامد أفضل من حمدي فتحي

- عمرو السولية أفضل من فرجاني ساسي

- محمود تريزيجيه أفضل من عمر مرموش

- أشرف بنشرقي أفضل من رمضان صبحي

- كارلوس كيروش أفضل من حسام البدري (أشكر البدري كونه أول من اختارني للمنتخب وأحد أسباب وصولنا لإفريقيا)

- كارتيرون أفضل من باتشيكو (البرتغالي لا يعرف أن يتعامل نفسيا مع اللاعبين الكبار رغم أنه مدرب رائع جدا)

- أوباما أفضل من أفشة (لكل منهما مميزات في مركزه)

- مصطفى محمد أفضل من محمد شريف

- محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي

الزمالك أحمد سيد زيزو
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