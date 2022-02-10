اختيارات زيزو لمقارنة الأفضل.. فتوح والسولية وطارق حامد وسبب أفضلية كارتيرون عن باتشيكو
الخميس، 10 فبراير 2022 - 11:22
كتب : FilGoal
كشف أحمد سيد زيزو جناح الزمالك ومنتخب مصر عن أبرز اختياراته في مقارنة الأفضل.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وأوضح زيزو أن المقارنة صعبة جدا لأنها بين أسماء لاعبين كبار وهناك تقارب بين كل منهما.
وجاءت اختيارات زيزو عبر قناة إم بي سي مصر كالآتي:
- محمد الشناوي ومحمد أبو جبل لا أرى أي منهما أفضل من الأخر ولكن إن طلب مني اختيار شخص واحد سأختار أبو جبل.
- محمود الونش أفضل من محمد عبد المنعم الذي أدى بطولة رائعة.
- أحمد فتوح أفضل من علي معلول، بالنسبة لي فتوح متكامل دفاعيا وهجوميا.
- إمكانيات أكرم توفيق وإمام عاشور متقاربة جدا ولكن أختار إمام
- طارق حامد أفضل من حمدي فتحي
- عمرو السولية أفضل من فرجاني ساسي
- محمود تريزيجيه أفضل من عمر مرموش
- أشرف بنشرقي أفضل من رمضان صبحي
- كارلوس كيروش أفضل من حسام البدري (أشكر البدري كونه أول من اختارني للمنتخب وأحد أسباب وصولنا لإفريقيا)
- كارتيرون أفضل من باتشيكو (البرتغالي لا يعرف أن يتعامل نفسيا مع اللاعبين الكبار رغم أنه مدرب رائع جدا)
- أوباما أفضل من أفشة (لكل منهما مميزات في مركزه)
- مصطفى محمد أفضل من محمد شريف
- محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي