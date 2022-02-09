كرة سلة - مدرب بورجوس: نعلم بمدى صعوبة المواجهة ضد الزمالك لكننا أبطال العالم

عقد باكو أولموس المدير الفني لفريق بورجوس الإسباني المشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مصر خلال شهر فبراير الجاري مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تطلعات فريقه خلال مشاركته في البطولة.

ويبدأ فريق بورجوس الإسباني بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم للأندية مشواره في البطولة بمواجهة نادي الزمالك ممثل مصر وأفريقيا في البطولة، والمحدد إقامته في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال باكو أولموس إن فريقه سيشارك في هذه البطولة بحافز مضاعف، حيث أنه من جانب سيسعى للحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه وهو الإنجاز الذي لم يحققه الكثير من الفرق، ومن جانب آخر فإن خوض الفريق لمنافسات البطولة سيزيد من ثقة الفريق في مباريات الدوري الإسباني على حد وصف مدرب بورجوس.

وأضاف باكو: "سنرى كيف سننافس في مباراتنا ضد الزمالك يوم الجمعة، نحن أوجدنا فريقًا جديدًا بأفكار جديدة في كرة السلة، وأهم شيء أن نكون على قلب رجل واحد".

وأتم أولموس حديثه: "نعلم بمدى صعوبة تخطي منافسنا في نصف النهائي الذي يستند على دافع إضافي كونه الفريق المضيف للبطولة وسيلعب وسط جمهوره، نحن أبطال كأس العالم للأندية في الوقت الحالي، ومن الواجب علينا أن نعمل على الحفاظ على اللقب من أجل الفريق والمشجعين، ولكونه سيكون حدثًا تاريخيًا".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.