مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) برينتفورد.. جوووووول دي بروين والثاني
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
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ق 69: جووووول دي بروين والثاني
ق 65: خروج رياض محرز ونزول جريليش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 46: أووووووووه ستيرلينج يهدر الثاني
ق 43: إصابة إيدرسون بعد اصطدام في الرأس ويقوم ويكمل المباراة
ق 40: جوووووووووول محرز والأول من ركلة جزاء
ق 39: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج
انطلاق المباراة