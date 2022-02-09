انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) برينتفورد.. فوز جديد للسماوي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

احتفال فيل فودين وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 69: جووووول دي بروين والثاني

ق 65: خروج رياض محرز ونزول جريليش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 46: أووووووووه ستيرلينج يهدر الثاني

ق 43: إصابة إيدرسون بعد اصطدام في الرأس ويقوم ويكمل المباراة

ق 40: جوووووووووول محرز والأول من ركلة جزاء

ق 39: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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