استراحة الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) برينتفورد.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 46: أووووووووه ستيرلينج يهدر الثاني

ق 43: إصابة إيدرسون بعد اصطدام في الرأس ويقوم ويكمل المباراة

ق 40: جوووووووووول محرز والأول من ركلة جزاء

ق 39: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج

انطلاق المباراة