تشكيل مانشستر سيتي - هجوم ناري من جوارديولا في مواجهة برينتفورد

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

واعتمد جوارديولا على كل نجوم فريقه في مواجهة برينتفورد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – جون ستونز – إيمريك لابورت

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – رحيم ستيرلينج

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز 14 برصيد 23 نقطة.