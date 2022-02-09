مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) الجونة.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يستضيف طلائع الجيش فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بينما الجونة في المركز الثالث عشر بـ 8 نقاط.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14: جوووول أول للجونة.. هجمة مرتدة قادها محمد شبراوي وعرضية رائعة يقابلها إسلام عبد النعيم بتسديدة تمر خلف خط المرمى، تم التأكد من القرار بعد الرجوع لـ VAR
انطلاق المباراة