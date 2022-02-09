مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) الجونة.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - الجونة

يستضيف طلائع الجيش فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بينما الجونة في المركز الثالث عشر بـ 8 نقاط.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14: جوووول أول للجونة.. هجمة مرتدة قادها محمد شبراوي وعرضية رائعة يقابلها إسلام عبد النعيم بتسديدة تمر خلف خط المرمى، تم التأكد من القرار بعد الرجوع لـ VAR

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة طلائع الجيش
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