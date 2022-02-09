مباشر كأس العالم للأندية – الهلال (0) - (1) تشيلسي.. لوكاكو جوووول
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي والهلال التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في ملعب محمد بن زايد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق36: تسديدة قوية من سالم الدوسري مرت أعلى مرمى تشيلسي.
ق31: جووووول أووول لتشيلسي عن طريق لوكاكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد فشل ياسر الشهراني في تشتيت الكرة برأسه.
ق27: تسديدة من لوكاكو تألق المعيوف.
ق20: عرضية بدون معنى من هافيرتز لم تجد أي متابع من لاعبي تشيلسي.
ق11: تهديد أول من تشيلسي بتسديدة من حكيم زياش مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - مونتيري الخامس.. فاز على الجزيرة بثلاثية في 25 دقيقة تشكيل مونديال الأندية - زياش أساسي مع تشيلسي أمام الهلال.. وكانتي على دكة البدلاء تشكيل كأس العالم للأندية - الهلال يهاجم تشيلسي بـ إيجالو وماريجا وبيريرا كرة سلة - وصول ليك لاند ماجيك وفلامينجو لمصر استعدادا لكأس العالم للأندية