مباشر كأس العالم للأندية – الهلال (0) - (0) تشيلسي.. زياش يبدأ التهديد
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي والهلال التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في ملعب محمد بن زايد.
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ق11: تهديد أول من تشيلسي بتسديدة من حكيم زياش مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.
انطلاق المباراة.
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