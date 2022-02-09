مباشر كأس العالم للأندية – الهلال (0) - (0) تشيلسي.. زياش يبدأ التهديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي والهلال التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في ملعب محمد بن زايد.

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ق11: تهديد أول من تشيلسي بتسديدة من حكيم زياش مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.

انطلاق المباراة.