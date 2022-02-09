انتهى كأس العالم للأندية – الهلال (0) - (1) تشيلسي.. انتصار الفريق الإنجليزي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي والهلال - كأس العالم للأندية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي والهلال التي تقام في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في ملعب محمد بن زايد.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدف دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق65: تسديدة قوية من ماتيوس بيريرا مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

ق63: يا ربااااه كيبا يتألق ويحرم موسى ماريجا من هدف مححق.

ق48: القائم يحرم هافيرتز من هدف ثان لتشيلسي.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: تسديدة قوية من سالم الدوسري مرت أعلى مرمى تشيلسي.

ق31: جووووول أووول لتشيلسي عن طريق لوكاكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد فشل ياسر الشهراني في تشتيت الكرة برأسه.

ق27: تسديدة من لوكاكو تألق المعيوف.

ق20: عرضية بدون معنى من هافيرتز لم تجد أي متابع من لاعبي تشيلسي.

ق11: تهديد أول من تشيلسي بتسديدة من حكيم زياش مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.

انطلاق المباراة.

الهلال تشيلسي كأس العالم للأندية
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