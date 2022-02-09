انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) مصر للمقاصة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

إنبي

يستضيف إنبي فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر بـ 9 نقاط بينما مصر للمقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق93 العارضة تنقذ رأسية إيبوكا

ق91 حكم اللقاء يلغي الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق88 جوووووول من محمد شريف

ق80 القائم الأيمن ينقذ تسديدة محمد شريف جناح إنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 جرجس مجدي ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق22 جرجس مجدي يهدر فرصة التقدم لإنبي

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي المقاصة
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