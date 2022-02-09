أرتيتا يرد على أوباميانج: أرى نفسي الحل وليس المشكلة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

رد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على تصريحات بيير أوباميانج لاعب الفريق السابق وبرشلونة الحالي.

ميكيل أرتيتا

النادي : أرسنال

أرسنال

وكان أوباميانج قد انتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد إنهاء تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وتحدث أوباميانج عن أسباب رحيله عن أرسنال مرجعا ذلك إلى مشاكل مع أرتيتا وبانه هو من اتخذ القرار بالرحيل.

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وكان أرتيتا قد قرر سحب شارة القيادة من أوباميانج بسبب سوء سلوكه خارج الملعب، ولم يشركه خلال فترته الاخيرة مع أرسنال.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع ولفرهامبتون: "هذا رأيه وما قاله عليك أن تحترمه".

أنا ممتن جدا لما ساهم به والأهداف التي سجلها لا يمكن إنكارها، لكن الطريقة التي أرى نفسي بها في هذه العلاقة هي الحل وليس المشكلة".

وشارك أوباميانج مع برشلونة للمرة الأولى خلال مباراة أتليتكو مدريد والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ميكيل أرتيتا أوباميانج أرسنال
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