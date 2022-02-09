ديفيد مويس يفسر سبب إشراكه لـ زوما رغم أزمة القطة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

كورت زوما - وست هام

أوضح ديفيد مويس المدير الفني لـ وست هام أنه مسؤول عن تحقيق النتائج عقب إشراك كورت زوما أمس الثلاثاء أمام واتفورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وأدان النادي الإنجليزي مدافعه الفرنسي بعد انتشار فيديو له وهو يركل ويصفع قطة.

واعتذر اللاعب لإدارة النادي، وأوضح النادي اللندني أنه سيعالج الأمر داخليا.

أخبار متعلقة
رانجنيك عن الفوز على وست هام في الدقيقة الأخيرة: إنه النوع المفضل لي راشفورد التاريخي يقتنص ثلاث نقاط صعبة لـ مانشستر أمام وست هام في الوقت القاتل توتنام يستغل سقوط وست هام ويقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس عودة غير مكتملة.. وست هام ينجو من فخ كريستال بالاس ويهرب بـ3 نقاط غالية

ورد مويس عما بدر من زوما قائلا: "منزعج منه بنسبة 100%".

وأضاف عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "نشعر بخيبة أمل جميعا منه ولا يمكننا فهمه".

وعن اختيار للمشاركة في المباراة "سيتعلم من الأمر لكن اليوم كان عليّ اختيار فريق كرة قدم أعطاني أفضل فرصة للفوز بالمباراة كمدير لوست هام".

وأوضح "كان شعوري أن كورت اعتذر وأنا أفهم أن الكثير من الناس لن يقبلوا فقط الاعتذار. لكن بالنسبة لي جاء واعتذر بصدق وكان علي أن أقوم بعملي".

وتقدم زوما ببيان أمس الثلاثاء قال فيه: "أريد أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، وهو ما يؤسفني بشدة".

فاز وست هام على واتفورد بهدف دون رد من تسجيل جارود بوين في الدقيقة 68، في مباراة شهدت مشاركة الفرنسي طيلة الـ 90 دقيقة.

وارتقى الهامرز بفضل الفوز للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما ظل واتفورد برصيد 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

كورت زوما وست هام ديفيد مويس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بيلد: صراع لندني على التعاقد مع عمر مرموش برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي قاعدة الـ 5 تغييرات تعود مجددا في الدوري الإنجليزي رومانو: برونو فيرنانديز مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2027 تقرير: قاعدة الـ 5 تغييرات تقترب من العودة مجددا في الدوري الإنجليزي جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي زميله السابق: أوزيل واجه مشاكل مع الجميع في أرسنال مدافع سيتي يغادر معسكر إنجلترا
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب ساجرادا: كنت أتوقع تأهل الزمالك لربع النهائي.. ورئيس النادي "حر فيما يقوله" 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد أو في قطر ساعة | منتخب مصر
قائمة الزمالك – تواجد حفني ومحمود علاء والونش.. وظهور الشاب سيد عبد الله ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (19)-(14) 0 الزمالك.. فارق 5 نقاط ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الاتحاد السكندري في نهائي الدوري بالفوز على الطلائع.. وينتظر الفائز من الأهلي والزمالك ساعة | رياضات أخرى
المثلوثي والجزيري يصلان مصر اليوم.. وتدريبات خفيفة لـ إمام عاشور وزيزو 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الزمالك بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
باكامبو يهاجم كوبر والاتحاد الكونغولي: ليس لدينا ملعب ولا حتى مراحيض.. والمدرب لا يعرف اللاعبين 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال