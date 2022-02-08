مباشر في إنجلترا - بيرنلي (1) (1) مانشستر يونايتد.. جوووووول التعااااادل
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطيية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.
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ق47: جوووول التعادل.. جاي رودريجيز يسجل هدف التعادل من انفراد بدي خيا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32: بوب يتألق ويمنع هدفا من يونايتد برأسية من كافاني من داخل الست ياردات.
ق22: جووووول ثاني.. هدف عكسي من مدافع بيرنلي لكن يُلغي بداعي خطأ على بوجبا
ق19: جووووول أول يونايتد.. عرضية أرضية من لوك شاو يسددها بول بوجبا في الشباك.
ق14: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.
ق12: جوووول أول ليونايتد. عرضية من برونو من ركلة حرة ورأسية رائعة من فاران تسجل الأول ليونايتد.
بداية اللقاء