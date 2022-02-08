كأس العالم للأندية - محمد شريف: كنا نتمنى التأهل للنهائي.. وموسيماني أدرى مني

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - محمد شريف

رفض محمد شريف مهاجم الأهلي، التعليق على طريقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال مباراة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شريف عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية: "كنا نتمنى النتيجة تكون أفضل. نحمد الله على كل حال، لدينا مباراة على الميدالية البرونزية بإذن الله سنفوز بها".

وأردف "كل مباراة ولها ظروفها، ومن الممكن أن يكون بالميراس أقوى من مونتيري، لم نكن موفقين والأهم هو القادم".

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وأتم "هل كنا يجب أن نفتح الملعب بشكل أكبر؟ هذا ليس قراري، بل قرار المدرب، هو أدرى مني بكل تأكيد".

وخسر الأهلي أمام بالميراس بثنائية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

ليتحول لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر من تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

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