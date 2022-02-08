مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. 3 تغييرات من موسيماني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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وتواجد السداسي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وحمدي فتحي في معسكر الأهلي أمس بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

وبدأ أيمن أشرف وعمرو السولية في التشكيل الأساسي على حساب محمد مغربي وأحمد عبد القادر.

ويغيب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي في البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

وجاء تشكيل بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

ويلعب الأهلي مباراته الـ17 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.

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ق56: مطالبات بركلة جزاء بعد تدخل على أحمد عبد القادر، الحكم يعود للفيديو ويطلب استمرار اللعب

ق53: دخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي في مكان عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات

ق52: علي معلول يسدد ضربة حرة مباشرة فوق العارضة

ق49: دودو يسجل الهدف الثاني لـ بالميراس بعد توغل وانطلاقة دون رقابة وتسديدة قوية في المقص الأيمن لـ علي لطفي

ق46: تسديدة بعيدة من أفشة يتصدى لها حارس بالميراس بنجاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: عرضية من علي معلول وتسديدة من عمرو السولية تصل سهلة للحارس

ق43: تسديدة قوية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق39: الهدف الأول لنادي بالميراس عن طريق رافائيل فييجا

ق28: حسين الشحات يطالب بركلة جزاء والحكم يطلب استمرار اللعب

ق23: استئناف اللعب بعد علاج ياسر إبراهيم

ق21: إصابة ياسر إبراهيم بعد كرة مشتركة مع قائد بالميراس وتوقف اللعب

ق14: استئناف اللعب بعد تلقي هاني للعلاج

ق12: توقف اللعب بسبب إصابة محمد هاني

ق8: محاولات متبادلة بين الفريقين دون خطورة حتى الآن

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء