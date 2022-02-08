مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد بالميراس

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب.

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وتواجد السداسي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وحمدي فتحي في معسكر الأهلي أمس بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

وبدأ أيمن أشرف وعمرو السولية في التشكيل الأساسي على حساب محمد مغربي وأحمد عبد القادر.

ويغيب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي في البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

وجاء تشكيل بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

ويلعب الأهلي مباراته الـ17 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.

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المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء