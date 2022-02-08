إمام عاشور: صلاح قال لي أنت "دكر" في الملعب.. وأرسل لي فيديوهات لـ ماني

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور وساديو ماني - مصر × السنغال

كشف إمام عاشور لاعب مصر كواليس حديثه مع محمد صلاح قائد الفريق قبل نهائي كأس إفريقيا 2021 الذي خسره الفراعنة بركلات الترجيح أمام السنغال يوم الأحد.

وقال لاعب الزمالك عبر قناة المحور:"محمد صلاح وجدني حزينا من عدم المشاركة في المباريات الأولى، جلس معي بعد لقاء كوت ديفوار أو المغرب وقال لي ستلعب النهائي، كن جاهزا باستمرار".

وأضاف "قبل المباراة النهائية بنصف ساعة اجتمع بي وقالي لي إنني أثق بك ولا تخف شيئا، أنت (دكر) في الملعب، لا تهاب أحدا يلعب أمامك، وأرسل لي فيديوهات لساديو ماني".

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وأوضح إمام كيف أصبح الظهير الأيمن البديل في صفوف الفراعنة بعد إصابة أكرم توفيق "كارلوس كيروش تحدث معي بعد لقاء السودان، قالي لي أراك جيدا في الجهة اليمنى ولعبت في هذا المركز من قبل، قلت له لا أمانع المشاركة في أي مركز، منحني الثقة لأشغل هذا المركز. أصبحت بديل عمر كمال في مركز الظهير الأيمن".

وعن ركلات الترجيح التي منحت السنغال لقبها الأول قال لاعب غزل المحلة وحرس الحدود السابق:"كنت السادس في الترتيب".

وواصل "محمد صلاح وضع المسددين الخمسة، ثم قلت لهم أريد التسديد فأصبحت السادس في الترتيب".

وشارك عاشور أساسيا في النهائي بعد غياب عمر كمال بسبب الإيقاف.

وقدم عاشور أداء طيبا في مواجهة ماني نجم ليفربول والحائز على جائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا.

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