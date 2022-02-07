أبو جبل يكشف سر تفوقه في ركلات الجزاء.. وكواليس حديثه مع ميندي واللاعبين بعد النهائي

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يحتفل بالتصدى ركلة جزاء الكاميرون

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن سبب تفوقه في التصدي لركلات الجزاء والترجيح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

مصر

وقال أبو جبل عبر قناة إم بي سي مصر: "أحاول أن أجعل اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء أن يشعر بالقلق والتوتر، وهذا ما يمنحني أفضلية في ركلات الجزاء وعلى الأقل".

وعن فوز إدوارد ميندي حرس مرمى السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال: "في الأرقام والإحصائيات تفوقت على ميندي، ولكن تقييم الاتحاد الإفريقي غريب ولا نعرف له أي أساس".

أخبار متعلقة
أبو جبل: الشناوي أخبرني أنني سأكون سبب فوز مصر أمام كوت ديفوار أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب أبو جبل يكشف سر زجاجة المياه في ركلات الترجيح.. وتفاصيل حديثه مع ماني

وأفصح عن حديثه مع قائلا: "ميندي طلب استبدال قميصه معي بعد المؤتمر الصحفي وأكد لي أنني قدمت أداء مميز طوال البطولة".

وواصل "الشناوي أول من احتضني بعد نهاية مباراة السنغال ومعه عصام الحضري لأنني كنت لا أستطيع تمالك نفسي من البكاء".

وأكمل "كانت لحظات صعبة لا يتخيلها أحد إلا من لعب المباراة، كنا نريد أن نفرح وندخل الفرحة على قلوب الجماهير التي تشجعنا بقوة منذ بداية البطولة".

وبسؤاله لماذا يسدد صلاح آخر لكرة ترجي قال: "ساديو ماني أيضا كان آخر من سدد لمنتخب السنغال وهذا أمر طبيعي أن يكون نجم الفريق هو الأخير".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة وأخبرتهم إذا أرادوا أن يعشيوا نفس هذه اللحظات مرة أخرى في تصفيات كأس العالم فليخبروني بذلك، لأننا نريد أن نعيش لحظات سعادة".

وأتم تصريحاته "أخبرت اللاعبين أنه مثلما احتفل منتخب السنغال أمامنا بالفوز بكأس الأمم، سنحتفل في بلادهم بالتأهل لكأس العالم".

محمد أبو جبل منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أبو جبل: جاساما أراد التأكد أن محمد صلاح حقيقي.. ولم يكن يعلم نتيجة ركلات الترجيح رسالة من تريزيجيه للجماهير بعد كأس الأمم الإفريقية أبو جبل: الشناوي أخبرني أنني سأكون سبب فوز مصر أمام كوت ديفوار أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب
أخر الأخبار
أبو جبل: جاساما أراد التأكد أن محمد صلاح حقيقي.. ولم يكن يعلم نتيجة ركلات الترجيح 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو جبل يكشف سر تفوقه في ركلات الجزاء.. وكواليس حديثه مع ميندي واللاعبين بعد النهائي 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رسالة من تريزيجيه للجماهير بعد كأس الأمم الإفريقية 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو جبل: الشناوي أخبرني أنني سأكون سبب فوز مصر أمام كوت ديفوار 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو جبل يكشف سر زجاجة المياه في ركلات الترجيح.. وتفاصيل حديثه مع ماني 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مكتشف أداما تراوري: لقد كان وحشا منذ الطفولة.. وكنت أوبخه ليتوقف عن تمارين الضغط 48 دقيقة | الدوري الإسباني
وائل جمعة: كيروش أوفى بوعده للاعبين.. وجاساما قال "حياتي تتوقف على مباراة الكاميرون" ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي