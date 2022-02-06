مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) غرناطة.. دخول هازارد

الأحد، 06 فبراير 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - غرناطة

يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 23 للدوري الإسباني.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــنــــــا

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ق.65 دخول هازارد ويوفيتش بدلا من إيسكو ورودريجو

ق.62 دخول خورخي مولينا بدلًا من لويس سواريز

ق.61 أسينسيو يسدد في الزاوية الضيقة ولا جديد! ماكسيميانو يتصدى

ق.61 رودريجو يسدد من الجهة اليسرى لكن ماكسيميانو يواصل تألقه

ق.46 دخول فيدي فالفيردي بدلا من كامافينجا بين شوطي اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 عرضية من أسينسيو وتسديدة رائعة على الطائر من إيسكو لكن ماكسيميانو يحرم ريال مدريد من هدف تاريخي

ق.43 تسديدة صاروخية من أسينسيو يتصدى لها ماكسيميانو نجم الشوط الأول

ق.36 فرصة خطيرة لـ غرناطة لكن الألباني أوزوني ينهيها برعنة بين أحضان كورتوا

ق.33 تسديدة جانبية خطيرة من توني كروس تمر أعلى العارضة بقليل

ق.32 عمل فردي رائع من رودريجو الذي تبادل الكرة مع كامافينجا وسدد في الزاوية الضيقة لكن ماكسيميانو يتصدى مجددا

ق.31 عرضية من كارباخال كاد نيفا أن يودعها في شباكه بالخطأ لكنها ترتد من العارضة

ق.13 إيسكو يهرب خلف الدفاع ويمرر نحو أسينسيو الذي سدد لكن لويس ماكسيميانو يتصدى نحو الركنية

ق6 مخالفة ينفذها أليكس كويادو لاعب غرناطة لكن كورتوا يمسكها بثبات دون عناء

ق.5 تهديد أول من غرناطة بواسطة أنطونيو بويرتاس بعد هجمة مرتدة لكن كورتوا يتصدى ببراعة بقدمه

بداية المباراة

بداية المباراة في العاشرة مساءً

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