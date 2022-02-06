مباشر كأس أمم إفريقيا – السنغال (0)-(0) مصر.. جبل يتصدى

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

بداية المباراة - مصر × السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ومصر، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

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ق. 37 رأسية من عبده ديالو يتصدى لها أبو جبل.

ق. 35 إنذار لـ حمدي فتحي بعد تدخل على ساديو ماني.

ق. 27 صلاح يخترق ويسدد لكن ضعيفة في يد ميندي.

ق. 22 عرضية أرضية جديدة من إسماعيلا سار مرت أمام ماني.

ق. 18 إسماعيلا سار يخترق ويرسل عرضية من الجهة اليمنى تمر من الجميع.

ق. 16 إنذار لـ نامبالي ميندي بسبب تدخل على عمر مرموش.

ق. 11 تصويبة من إسماعيلا سار وأبو جبل يتصدى.

ق. 6 أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة الجزاااء من ماني.

ق. 3 ركلة جزاء للسنغال بعد تدخل من محمد عبد المنعم على ساليو سيس. وإنذار لـ عبد المنعم.

ق. 2 انطلاقة من ساديو ماني لكن محمد عبد المنعم يقطع الكرة ويتركها تخرج إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر السنغال
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