مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(1) الجزيرة.. جووووول إيجالو والتعادل
الأحد، 06 فبراير 2022 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية.
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ق 34: جووووووول إيجالو يسجل التعادل بضربة رأسية بعد صناعة مميزة من محمد كنو
ق 28: أوووووه عبد الله المعيوف ينقذ الهلال من هدف ثاني
ق 22: أووووه علي خصيف ينقذ الجزيرة من فرصة مؤكدة
ق 14: جوووووووول الأول للجزيرة عن طريق عبد الله ديابي
ق 13: أوووووه حارس الجزيرة يمنع الأول للهلال
ق 2: هجمة خطيرة للجزيرة وعبد الله المعيوف يمنع الهدف الأول
انطلاق المباراة
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