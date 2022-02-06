مباشر كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(1) الجزيرة.. جووووول إيجالو والتعادل

الأحد، 06 فبراير 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

الجزيرة - الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية.

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ق 34: جووووووول إيجالو يسجل التعادل بضربة رأسية بعد صناعة مميزة من محمد كنو

ق 28: أوووووه عبد الله المعيوف ينقذ الهلال من هدف ثاني

ق 22: أووووه علي خصيف ينقذ الجزيرة من فرصة مؤكدة

ق 14: جوووووووول الأول للجزيرة عن طريق عبد الله ديابي

ق 13: أوووووه حارس الجزيرة يمنع الأول للهلال

ق 2: هجمة خطيرة للجزيرة وعبد الله المعيوف يمنع الهدف الأول

انطلاق المباراة

الهلال السعودي الجزيرة الإماراتي كأس العالم للأندية
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