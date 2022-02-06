مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (1) أتليتكو مدريد.. أروخو يسجل الثالث

الأحد، 06 فبراير 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - أتليتكو - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 23 من الدوري الإسباني، بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

ويحتل البلاوجرانا المركز الخامس بـ 35 نقطة، أقل بنقطة ومركز من أتليتكو مدريد.

طالع تشكيل الفريقين.. وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق 43 جوووووووووووووول الثالث لبرشلونة.. رونالد أروخو يسجل

ق 37 رأسية من ستيفان سافيتش تمر بجوار القائم

ق 24 جواو فيليكس يسدد وتير شتيجن يتصدى

ق 21 جووووووووووول الثاني للفريق الكتالوني.. رأسية من جافي بعد عرضية من أداما تراوري

ق 11 جووووووووووول تعادل رائع من برشلونة.. ألفيش يرسل العرضية وألبا بتسديدة ساحرة في أقصى الزاوية يعجز أوبلاك عن التصدي لها

ق 9 جوووووووول أول لأتلتيكو مدريد.. كاراسكو يسجل من عرضية سواريز في كامب نو

ق 5 تسديدة من فيران توريس تمر بجوار القائم

بداية المباراة

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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