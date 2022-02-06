مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1) - (1) أتليتكو مدريد.. جووووول تعادل سريع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 23 من الدوري الإسباني، بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

ويحتل البلاوجرانا المركز الخامس بـ 35 نقطة، أقل بنقطة ومركز من أتليتكو مدريد.

طالع تشكيل الفريقين.. وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق 11 جووووووووووول تعادل رائع من برشلونة.. ألفيش يرسل العرضية وألبا بتسديدة ساحرة في أقصى الزاوية يعجز أوبلاك عن التصدي لها

ق 9 جوووووووول أول لأتلتيكو مدريد.. كاراسكو يسجل من عرضية سواريز في كامب نو

ق 5 تسديدة من فيران توريس تمر بجوار القائم

بداية المباراة