مباشر كأس أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (3) - (1) الكاميرون.. جووول أووول لأصحاب الأرض
السبت، 05 فبراير 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والكاميرون، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس أمم إفريقيا.
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ق72: جوووووووول أووول للكاميرون عن ستيفاني باهوكين.
ق50: جووووووووووول ثاااالث لبوركينا فاسو برأسية قوية من دجيبريل واتارا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدفين دون رد.
45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق45: جوووووووول ثااااان لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق أندري أونانا بالخطأ في مرماه بعد فشله في التصدي لتسديدة عيسى كابوريه.
ق44: الحكم في انتظار مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.
ق43: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو وسكنت الشباك بالخطأ لكن الحكم المساعد احتسب ركلة مرمى.
ق23: جووووووول ستيف ياجو يسجل الهدف الأول لبوركينا بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.
بداية المباراة بعد قليل.