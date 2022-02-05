مباشر كأس أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (3) - (1) الكاميرون.. جووول أووول لأصحاب الأرض

السبت، 05 فبراير 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

ستيف ياجو - بوركينا فاسو والكاميرون - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والكاميرون، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس أمم إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
سفير مصر في الكاميرون: 3 آلاف مشجع يؤازرون الفراعنة في نهائي إفريقيا تشكيل أمم إفريقيا – أبو بكر بديل مع الكاميرون.. وتراوري يقود بوركينا فاسو 7 غرز في رأس "الونش" عقب مباراة الكاميرون اختبر معلوماتك عن مباراة مصر والكاميرون

ق72: جوووووووول أووول للكاميرون عن ستيفاني باهوكين.

ق50: جووووووووووول ثاااالث لبوركينا فاسو برأسية قوية من دجيبريل واتارا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جوووووووول ثااااان لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق أندري أونانا بالخطأ في مرماه بعد فشله في التصدي لتسديدة عيسى كابوريه.

ق44: الحكم في انتظار مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق43: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو وسكنت الشباك بالخطأ لكن الحكم المساعد احتسب ركلة مرمى.

ق23: جووووووول ستيف ياجو يسجل الهدف الأول لبوركينا بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون بوركينا فاسو
نرشح لكم
جمال علام: قادرون على الفوز بكأس أمم إفريقيا.. وطعنا على إنذار كيروش الأول أمام الكاميرون تشكيل أمم إفريقيا – أبو بكر بديل مع الكاميرون.. وتراوري يقود بوركينا فاسو مؤتمر جمعة: نعيش لحظات هامة في تاريخ المنتخب.. ولن نصمت على ما حدث مع كيروش أمم إفريقيا – مؤتمر كوليبالي: مصر استحقت مكانها بهزم كبار إفريقيا.. وأعرف اللعب ضد محمد صلاح
أخر الأخبار
كريم فؤاد: أهدي الفوز على مونتيري لجمهور الأهلي 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
ربيعة: خسرت مرتين من مونتيري.. لذلك أردت الفوز 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
جمال علام: قادرون على الفوز بكأس أمم إفريقيا.. وطعنا على إنذار كيروش الأول أمام الكاميرون 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سيد عبد الحفيظ: لا أحب مفردات الحرب ولكن لدينا موقعة أمام بالميراس 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - لاعب مونتيري: من الصعب وصف الأمر والغيابات ليس عذرا 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - حسام حسن: الأهلي دائما بمن حضر.. وفخور بارتداء القميص الأحمر 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
رصاصة عكسية قاتلة.. بايرن ميونيخ يهزم لايبزج ويواصل الابتعاد بالصدارة 57 دقيقة | الدوري الألماني
كأس العالم للأندية - سامي قمصان: أظهرنا شخصية الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي