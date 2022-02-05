مباشر كأس أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (3) - (1) الكاميرون.. جووول أووول لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والكاميرون، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس أمم إفريقيا.

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ق72: جوووووووول أووول للكاميرون عن ستيفاني باهوكين.

ق50: جووووووووووول ثاااالث لبوركينا فاسو برأسية قوية من دجيبريل واتارا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جوووووووول ثااااان لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق أندري أونانا بالخطأ في مرماه بعد فشله في التصدي لتسديدة عيسى كابوريه.

ق44: الحكم في انتظار مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق43: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو وسكنت الشباك بالخطأ لكن الحكم المساعد احتسب ركلة مرمى.

ق23: جووووووول ستيف ياجو يسجل الهدف الأول لبوركينا بتسديدة يسارية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل.