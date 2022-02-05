مباشر كأس أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) - (0) الكاميرون.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والكاميرون، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس أمم إفريقيا.

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انطلاق المباراة.

بداية المباراة بعد قليل.