مران الزمالك – مشاركة السعيد.. وتأهيل طارق حامد وإمام وحفني

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم اليوم الأحد بعد عودة الفريق من فترة الراحة.

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبيل المران، وطالبهم فيها بضرورة التركيز في الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة سواء في بطولة الدوري، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا

لاعبو الزمالك حاضوا تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات تحت إشراف الجهاز الفني، قبل خوض التدريبات الجماعية.

وخصص كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية المران، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب وتدريبات بدنية بالكرة، وتولى كل من البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية.

من جهة أخرى، شارك عمر السعيد مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

وكان السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في كأس الرابطة، وتم استبداله في اللقاء، وحرص الجهاز الطبي على وضع اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وأخيرا، أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية.

وخاض الثنائي طارق حامد، وأيمن حفني في التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، إذ يعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة في حين يعاني أيمن حفني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.