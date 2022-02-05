سيتي يُدمر فولام برباعية.. وانتصار رباعي لإيفرتون في ظهور لامبارد الأول

السبت، 05 فبراير 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ورياض محرز - مانشستر سيتي ضد فولام - كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فولام بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستضاف سيتي منافسه فولام في ملعب الاتحاد في إطار دور الـ32 من البطولة.

افتتح فابيو كارفالهو أهداف المباراة لفولام في الدقيقة الرابعة في مفاجأة كبرى.

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لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا وأدرك سيتي التعادل عن طريق إلكاي جوندوجان.

وعقب سبع دقائق فقط سجل جون ستونز الهدف الثاني لسيتي.

وأضاف رياض محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وعقب أربع دقائق عاد محرز وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسيتي.

وفي ملعب جوديسون بارك وفي الظهور الأول للمدير الفني الجديد لإيفرتون فرانك لامبارد فاز أصحاب الأرض على برينتفورد بأربعة أهداف لهدف.

افتتح ياري مينا أهداف المباراة في الدقيقة 31 وفي الدقيقة 48 سجل ريتشارلسون الهدف الثاني للتوفيز.

وقلص إيفان توني النتيجة بهدف أول لبرينتفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقتل ميسون هولجيت المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 62.

وأضاف أندروس تاونسيند الهدف الرابع للتوفيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتوج مانشستر ستي باللقب ست مرات من قبل آخرهم في 2019.

أما إيفرتون ففاز به خمس مرات آخرهم عام 1995.

مانشستر سيتي إيفرتون فولام برينتفورد كأس الاتحاد الإنجليزي
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