استراحة الدوري الإيطالي - إنتر (1) (0) ميلان.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي بالجولة 24.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووول أوووول ركنية من الجهة اليمنى.. تصل إلى بيريستيتش الذي يسدد من مرة واحدة في الشباك.

ق 38: تسديدة من لاوتارو يتصدى لها ماينيان ببراعة

ق 35: تصويبة صاروخية من تونالي يبعدها هاندانوفيتش ببراعة، وعرضية أرضية يسددها لياو برعونة وترتطم بالدفاع وتخرج بجوار القائم لركنية.

ق 30: تمريرة بينية من لاوتارو داخل منطقة الجزاء لدومفريز وتسديدة صاروخية من الهولندي أبعدها مايك ببراعة.

ق 28: تسديدة صاروخية من باريلا على الطائر من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 12: تسديدة من بروزوفيتش ترتطم برأس كالولو لكن الحارس يتصدى لها ببراعة رغم تغيير اتجاهها

ق 11: الحكم يرفض احتساب الهدف بداعي التسلل.

ق11: جووول أول لإنتر.. عرضية من بيريستش إلى دومفريز الذي يسجل برأسية.

بداية المباراة