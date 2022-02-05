مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع مونتيري في كأس العالم للأندية.

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تشكيل الأهلي

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

وسط الملعب: علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد هاني

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد - حسين الشحات

تشكيل مونتيري

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

الوسط:– سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

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ق56: دخول فينسينت يانسن وخيسوس جاياردو في مكان سباستيان فيجاس وجونزاليس

ق55: علي لطفي يتعملق أمام رأسية فونيس موري ليخرجها إلى ركنية

ق51: جوووول أول عن طريق محمد هاني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من حارس مونتيري

ق47: تمريرة من حسين الشحات إلى علي معلول الذي سدد في جسد الدفاع لتعود له مجددا ويلعب كرة عرضية يعيدة عن الجميع إلى ضربة مرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق38: كرة خطيرة تصل إلى حسين الشحات ليراوغ الحارس ويلعبها عرضية إلى طاهر محمد طاهر الذي سدد واصطدمت بالدفاع وتضيع الفرصة

ق34: تسديدة من طاهر محمد طاهر من خارد منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

ق33: عرضية من علي معلول في الضربة الركنية يتصدى لها حارس مونتيري قبل أن تصل لرأس رامي ربيعة

ق32: بطاقة صفراء على محمد مغربي بعد تدخل على ميزا

ق31: تسديدة من سيلزو أورتيز من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها علي لطقي

ق28: فرصة مؤكدة تضيع من الأهلي بعد عرضية من علي معلول يسددها طاهر محمد طاهر بدون رقابة إلى يد الحارس

ق25: هجمة مرتدة من الأهلي يمررها عبد القادر إلى حسين الشحات ثم إلى اهر الذي راوغ أحد مدافعي مونتيري وسدد لتصطدم بالآخر

ق22: أفشة يلعب كرة عرضية لـ طاهر الذي لم يستلم الكرة بشكل جيد لتخرج إلى ضربة مرمى قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

ق18: تسديدة قوية من فونيس موري من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق15: ميزا يتوغل من الناحية اليمنى ويلعب كرة عرضية تمر أمام الجميع إلى فونيس موري الذي لعب عرضية أخرى لم ينجح أحد في تسديدها لتخرج لضربة مرمى

ق14: ميزا يسدد بقوة من ضربة حرة مباشرة في الشباك من الخارج

ق12: كرة طويلة من علي معلول إلى حسين الشحات، لاعب الأهلي يسدد بجوار القائم قبل أن يحتسب الحكم تسلل

ق4: الكرة تصل إلى حسين الشحات ويتعرض لعرقلة من دفاع مونتيري، الكرة تصل لعبد القادر الذي راوغ الدفاع وسدد في جسد الحارس

ق3: أفشة يخطئ في استلام الكرة تصل للاعبي مونتيري وموري يسدد بقوة بجوار القائم

بداية المباراة