مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (0) مونتيري.. تهديد أول

السبت، 05 فبراير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

حسين الشحات الأهلي مونتيري

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع مونتيري في كأس العالم للأندية.

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تشكيل الأهلي

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حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

وسط الملعب: علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد هاني

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد - حسين الشحات

تشكيل مونتيري

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

الوسط:– سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

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ق4: الكرة تصل إلى حسين الشحات ويتعرض لعرقلة من دفاع مونتيري، الكرة تصل لعبد القادر الذي راوغ الدفاع وسدد في جسد الحارس

ق3: أفشة يخطئ في استلام الكرة تصل للاعبي مونتيري وموري يسدد بقوة بجوار القائم

بداية المباراة

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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