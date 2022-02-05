مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد مونتيري
السبت، 05 فبراير 2022 - 17:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع مونتيري في كأس العالم للأندية.
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تشكيل الأهلي
حارس المرمى: علي لطفي
الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي
وسط الملعب: علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد هاني
الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد - حسين الشحات
تشكيل مونتيري
حراسة المرمى: إستيبان أندرادا
الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس
الوسط:– سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس
الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا
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المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء