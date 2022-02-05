مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد مونتيري

السبت، 05 فبراير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع مونتيري في كأس العالم للأندية.

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تشكيل الأهلي

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حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

وسط الملعب: علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد هاني

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد - حسين الشحات

تشكيل مونتيري

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

الوسط:– سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

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المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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