التشكيل - طاهر في هجوم الأهلي ضد مونتيري.. ومحمد هاني ومغربي أساسيان

السبت، 05 فبراير 2022 - 16:26

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر - الأهلي

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مونتيري المكسيكي اليوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

وسط الملعب: علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - محمد هاني

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد - حسين الشحات

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة بسبب الإصابات أو مشاركة عناصره مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2021.

ويسعى ليلحق مدربه بيتسو موسيماني بالمباراة بعد سلبية آخر مسحة خضع لها. وخاطب الأهلي اللجنة المنظمة للبطولة لمعرفة موقف المدير الفني من اللقاء.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء وتنقلها أبو ظبي اكسترا.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.

طاهر محمد كأس العالم للأندية الأهلي
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