جمال علام: قلت لـ كيروش إن المصريين لا يحبون الخسارة.. فوعدني بخوض 7 مباريات

السبت، 05 فبراير 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

جمال علام

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري على أنه قد أخبر كيروش بأن الشعب المصري لا يحب الخسارة منذ بداية كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "منذ بداية تواجدي مع منتخب مصر أخبرتهم بأنه لدينا طموح كبير وبأن الشعب المصري لا يحب الخسارة، وكيروش استغرب الحديث معه حول التعاقد معه للتأهل لكأس العالم فقط وليس من أجل كأس الأمم الإفريقية وهو ما فهمه بشكل خاطئ".

وتابع "لم نفز بكأس أمم إفريقيا منذ مدة طويلة ولذلك يود الشعب أن يثق باللاعبين والمنتخب من أجل تحقيقها مرة أخرى، عندما أخبرت كيروش بذلك قال بأنه لدينا 7 مباريات في البطولة سنلعبها بالكامل ولكن علينا أن نركز على مباراة بمباراة".

أخبار متعلقة:
سفير مصر في الكاميرون: 3 آلاف مشجع يؤازرون الفراعنة في نهائي إفريقيا السقا: هذا ما قلته لـ عبد المنعم بعد لقاء كوت ديفوار منافس الأهلي - مونتيري.. ضربة البداية من أجل حلم الفوز بـ كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم 5 فبراير 2022.. الأهلي في كأس العالم ودربي ميلانو

وشدد "لم نوفق في المباراة الأولى واعتدنا على مثل ذلك في بعض الأوقات من المنتخب المصري في المباريات الأولى ولكن بعد ذلك فإن اللاعبون يتعاهدون سويا بأن يصلوا وهذا ما فعلناه مع جيل محترم من اللاعبين".

وأوضح "بخلاف حديثنا معهم فإنهم يلجسون سويا مع بعضهم البعض لتحفيز أنفسهم على الفوز في المباراة المقبلة".

ووصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في دور قبل النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية غدا الأحد على ملعب أوليمبي.

مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021 جمال علام
أخر الأخبار
تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس السوبر 5 ساعة | الكرة المصرية
ملامح مران الزمالك – حيرة لفريرا في وسط الملعب.. ومفاضلة للظهير الأيمن 6 ساعة | الكرة المصرية
ملامح مران الأهلي – تبديلات هجومية من كولر.. ومركز جديد لأكرم توفيق 6 ساعة | الكرة المصرية
كأس السوبر - بين تعلم الدرس وإخماد الانتفاضة مبكرا 6 ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – الثالث.. استقالة سعيد إبراهيم من تدريب الألومنيوم 6 ساعة | الدرجة الثانية
كاف يحدد حكم وموعد مباراة الذهاب لدور الـ 32 الإضافي لـ بيراميدز 6 ساعة | الكرة الإفريقية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟ 6 ساعة | كويز في الجول
دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث 4 في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر