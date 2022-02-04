مران الأهلي - حسام حسن يواصل التأهيل.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة مونتيري

واصل حسام حسن مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وأدى مهاجم الفريق جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

ويعاني حسام حسن من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل على هامش معسكر الأهلي بالإمارات.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة، تحت إشراف كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك في بداية المران الختامي للأهلي.

وقاد رانجواجا اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة وبدون الكرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد من بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي يمكث في العزل لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غد السبت.