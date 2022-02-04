مران الأهلي - حسام حسن يواصل التأهيل.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة مونتيري

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 20:56

كتب : حسام نور الدين

حسام حسن ومحمد نجيب - الأهلي × الجونة

واصل حسام حسن مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وأدى مهاجم الفريق جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

ويعاني حسام حسن من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل على هامش معسكر الأهلي بالإمارات.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة ٢٠ دقيقة، تحت إشراف كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك في بداية المران الختامي للأهلي.

وقاد رانجواجا اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة وبدون الكرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد من بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي يمكث في العزل لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غد السبت.

مران الأهلي الأهلي كأس العالم للأندية مونتيري
نرشح لكم
خافيير أجيري.. هل تعرفه حقًا؟ منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11
أخر الأخبار
فيكتور جوميز والعلامة الكاملة.. مصر لا تحقق سوى الفوز مع حكم نهائي أمم إفريقيا 3 دقيقة | تقرير في الجول
خبر في الجول – اجتماع حاسم في كاف لمناقشة دوري سوبر ليج الإفريقي 9 دقيقة | إفريقيا
خافيير أجيري.. هل تعرفه حقًا؟ 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
هيئة التحكيم الرياضي ترفع الحظر عن عيسى حياتو وتلزم فيفا بالمصاريف القضائية 46 دقيقة | إفريقيا
تصفيات المونديال - الكونغو تعلن موافقة كاف لخوض مباراة المغرب على ملعب الشهداء 51 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مران الأهلي - حسام حسن يواصل التأهيل.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
كاف يعلن جدول حفل ختام ونهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي