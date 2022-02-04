ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:08

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

اتجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري للاحتفال مع مهاجمه محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون 3-1 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وشارك محمد شريف كبديل في بداية الشوط الإضافي الثاني قبل أن يقرر كيروش إخراجه من المباراة بعدها بـ13 دقيقة فقط تاركا مكانه لـ أحمد سيد زيزو.

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ولعب محمد شريف كبديل في 3 مباريات من قبل أمام نيجيريا وغينيا بيساو كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية الأحد المقبل 6 فبراير.

ويخوض الفراعنة النهائي العاشر في تاريخهم في أمم إفريقيا كأكثر المنتخبات لعبا للنهائي.

مصر الكاميرون أمم إفريقيا
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