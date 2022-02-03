مباشر كأس أمم إفريقيا - الكاميرون (0)-(0) مصر.. زيزو يشارك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ومصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

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ق. 118 رمضان صبحي يخترق ويرسل عرضية قوية تمر من الجميع.

ق. 117 زيزو يشارك بدلا من محمد شريف.

ق. 108 جان أونانا يشارك بدلا من مارتين أونجولا.

محمد شريف يشارك بدلا من مصطفى محمد مع بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 105 عرضية من نجي تسقط من يد أبو جبل وحمدي فتحي يبعدها للخارج.

ق. 103 انفراد لمصطفى محمد الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع قبل متابعة تريزيجيه. والحكم يحتسب تسلل.

ق. 99 تصويبة من صلاح بجانب القائم.

ق. 96 هارولد موكودي وكريستيان باسيجوج يشاركان بدلا من جيان كاستيليتو وإيكامبي.

ق. 94 ركنية لمصر بعد تصويبة من تريزيجيه في الدفاع.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى الوقت الإضافي

ق. 93 تصويبة من تريزيجيه بعيدة عن المرمى.

ق. 89 طرد لـ كارلوس كيروش

ق. 85 إمام عاشور ومهند لاشين يشاركان بدلا من محمد النني وعمر كمال.

ق. 85 كلينتون نجي يشارك بدلا من مومي نجامالو.

ق. 82 أبو جبل يتصدى مجددا.

ق. 78 جيمس سيليكي يشارك بدلا من صامويل أون جويت.

ق. 75 أحمد فتوح يسقط على الأرض لتلقي العلاج.

ق. 69 تصويبة صاروخية من صامويل أوم جويت بجانب القائم. وأبو جبل يسقط مجددا

ق. 67 أبو جبل يتألق. مخالفة قابلها إيكامبي وتصدى لها أبو جبل.

ق. 63 رمضان صبحي يشارك بدلا من عمر مرموش.

ق. 60 إنذار لـ صامويل أوم جويت.

ق. 60 إنذار لـ محمد النني للاعتراض.

ق. 55 تمريرة خاطئة إلى صلاح الذي ينفرد تماااما بالمرمى ولكن أونانا يخرج من مرماه ويقطعها.

ق. 54 إصابة لـ أحمد فتوح.

ق. 47 أونانا يتصدى لرأسية مصطفى محمد.

ق. 47 كولينز يتدخل بقوة على تريزيجيه.

تريزيجيه يشارك بدلا من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 إصابة الونش في الرأس بعد اصطدام بـ ميشيل نجاو.

ق. 38 عرضية من عمر كمال ورأسية من حمدي فتحي يحولها أونانا إلى ركنية. والحكم يحتسب تسلل على مصر.

ق. 37 إنذار لـ عمر كمال.

ق. 31 انطلاقة صاميل أوم جويت من الجهة اليسرى وراوغ عمر كمال وعرضية قابلها إيكيمبي بتصويبة تصدى لها أبو جبل.

أبو جيل يقوم ويكمل اللقاء بشكل طبيعي.

ق. 23 عرضية يبعدها أبو جبل قبل رأس بوبكر وجبل يسقط على الأرض لتلقي العلاج في كتفه.

ق. 22 تصويبة من عمر كمال بعيدة عن المرمى.

ق. 17 ركنية كاميرونية قابلها ميشيل نجادو وتصطدم بالقائم الأيمن ثم تتحول إلى ركنية من قبل الدفاع.

ق. 14 إيكيمبي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يمسكها أبو جبل.

ق. 11 كيروش يعترض على بكاري جاساما بعد خطأ ضد حمدي فتحي.

ق. 8 مرموش يمهد إلى صلااح الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 6 عرضية جديدة من كولينز فاي يمسكها أبو جبل.

ق. 2 انطلاقة أولى من نجامالو وعرضية يبعدها الونش.

بداية المباراة