مباشر كأس أمم إفريقيا - الكاميرون (0)-(0) مصر.. ضغط كاميروني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون ومصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

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ق. 41 إصابة الونش في الرأس بعد اصطدام بـ ميشيل نجاو.

ق. 38 عرضية من عمر كمال ورأسية من حمدي فتحي يحولها أوندوا إلى ركنية. والحكم يحتسب تسلل على مصر.

ق. 37 إنذار لـ عمر كمال.

ق. 31 انطلاقة صاميل أوم جويت من الجهة اليسرى وراوغ عمر كمال وعرضية قابلها إيكيمبي بتصويبة تصدى لها أبو جبل.

أبو جيل يقوم ويكمل اللقاء بشكل طبيعي.

ق. 23 عرضية يبعدها أبو جبل قبل رأس بوبكر وجبل يسقط على الأرض لتلقي العلاج في كتفه.

ق. 22 تصويبة من عمر كمال بعيدة عن المرمى.

ق. 17 ركنية كاميرونية قابلها ميشيل نجادو وتصطدم بالقائم الأيمن ثم تتحول إلى ركنية من قبل الدفاع.

ق. 14 إيكيمبي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يمسكها أبو جبل.

ق. 11 كيروش يعترض على بكاري جاساما بعد خطأ ضد حمدي فتحي.

ق. 8 مرموش يمهد إلى صلااح الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 6 عرضية جديدة من كولينز فاي يمسكها أبو جبل.

ق. 2 انطلاقة أولى من نجامالو وعرضية يبعدها الونش.

بداية المباراة