كأس العالم للاندية - إصابة في الركبة لـ عمار حمدي.. وأشعة لمعرفة مدى خطورتها

الخميس، 03 فبراير 2022 - 19:10

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي الأهلي

أعلن الأهلي تعرض لاعبه عمار حمدي لإصابة قوية في الركبة خلال مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة مونتيري في كأس العالم للأندية.

وغادر عمار التقسيمة ولم يستكمل فقرات المران الجماعي للفريق.

وغادر عمار بصحبة طبيب الفريق لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رنين على الركبة.

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ويلعب الأهلي مع مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق وبدر بانون وبيرسي تاو ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

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