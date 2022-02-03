مباشر مونديال الأندية - الجزيرة (3) (0) بيراي.. الـ VAR يتدخل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

الفائز من المباراة يواجه الهلال السعودي في ربع النهائي.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 39: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي لمسة يد

ق 37: جووول ثاااالث.. زايد العامري يسجل برأسية بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 25: جووول ثااااني الحارس يتصدى لتسديدة ديباي والعطاس يتابع برأسية في الشباك.

ق 19: لعبة ثلاثية بين لاعبي الجزيرة وتسديدة من العماري تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 18: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 14: تسديدة من ديباي من حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 5: جووول أووول في اللقاء للجزيرة الإماراتي عن طريق زايد العامري بعد عرضية أرضية من محمد جمال من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء