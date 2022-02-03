مباشر مونديال الأندية - الجزيرة (3) (0) بيراي.. الـ VAR يتدخل

الخميس، 03 فبراير 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

الجزيرة الإماراتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

الفائز من المباراة يواجه الهلال السعودي في ربع النهائي.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل مونديال الأندية - مبخوت على دكة بدلاء الجزيرة.. والأخوان تيهاو يقودان بيراي مران الأهلي - استمرار غياب موسيماني.. وتدريبات للتسلم تحت ضغط منافس الأهلي - إيجابية مسحة لاعب مونتيري وتخلفه عن السفر.. وموقف كامبل الدرجة الثانية - الأولمبي يعود للصدارة مجموعة بحري.. وتراجع الحرس للمركز الثاني

--

ق 39: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي لمسة يد

ق 37: جووول ثاااالث.. زايد العامري يسجل برأسية بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 25: جووول ثااااني الحارس يتصدى لتسديدة ديباي والعطاس يتابع برأسية في الشباك.

ق 19: لعبة ثلاثية بين لاعبي الجزيرة وتسديدة من العماري تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 18: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 14: تسديدة من ديباي من حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 5: جووول أووول في اللقاء للجزيرة الإماراتي عن طريق زايد العامري بعد عرضية أرضية من محمد جمال من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء

كأس العالم للأندية الجزيرة بيراي
نرشح لكم
كأس العالم للاندية - إصابة في الركبة لعمار حمدي.. وأشعة لمعرفة مدى خطورتها مونديال الأندية - الأسترالي بيث حكما لمواجهة الأهلي أمام مونتيري.. وإيطالي لتقنية الفيديو تشكيل مونديال الأندية - مبخوت على دكة بدلاء الجزيرة.. والأخوان تيهاو يقودان بيراي مران الأهلي - استمرار غياب موسيماني.. وتدريبات للتسلم تحت ضغط
أخر الأخبار
كأس العالم للاندية - إصابة في الركبة لعمار حمدي.. وأشعة لمعرفة مدى خطورتها دقيقة | كأس العالم للأندية
مونديال الأندية - الأسترالي بيث حكما لمواجهة الأهلي أمام مونتيري.. وإيطالي لتقنية الفيديو 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
لأول مرة منذ نوفمبر.. بوجبا يعود إلى مانشستر يونايتد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيف انتهت رخصة أنشيلوتي التدريبية؟ المدرب يوضح سوء التفاهم مع يويفا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يواجه المقاولون وديا استعدادا لاستئناف الدوري 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الجزيرة (3) (0) بيراي.. الـ VAR يتدخل 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل مونديال الأندية - مبخوت على دكة بدلاء الجزيرة.. والأخوان تيهاو يقودان بيراي 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي - استمرار غياب موسيماني.. وتدريبات للتسلم تحت ضغط ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي