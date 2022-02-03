منافس الأهلي - إيجابية مسحة لاعب مونتيري وتخلفه عن السفر.. وموقف كامبل

الخميس، 03 فبراير 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

مونتيري - كروز أزول - دوري أبطال كونكاكاف

تخلف سيزار مونتيس مدافع مونتيري ومنتخب المكسيك عن السفر مع فريقه إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية بسبب استمرار إيجابية مسحته من فيروس كورونا.

ويفتتح مونتيري مبارياته في كأس العالم للأندية مساء السبت أمام الأهلي ضمن مباريات ربع النهائي.

وكان مونتيس ضمن قائمة منتخب المكسيك لخوض ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وكشفت النسخة المكسيكية من صحيفة آس عن استمرار إيجابية مسحة سيزار مونتيس مدافع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن مونتيس لن يغادر إلى الإمارات وسينتظر نتيجة مسحة غدا الجمعة.

وأوضح التقرير أن حالة مونتيس باتت مستقرة وحصل على تقرير طبي يفيد بأن الفيروس ليس في جسده ولكنه يحتاج إلى تحول مسحته إلى سلبية للقيام بالرحلة إلى الإمارات.

وشارك مونتيس فجر اليوم الخميس في فوز المكسيك على بنما بهدف دون مقابل.

أما الثلاثي فونيس موري ولويس رومو وجيسوس جالاردو لاعبي منتخب المكسيك فقد سافروا في الوقت المحدد إلى الإمارات.

وكشف التقرير عن صعوبة لحاق مونتيس بمواجهة الأهلي يوم السبت لأنه في حال حصوله على مسحة سلبية سيسافر من المكسيك غدا الجمعة وهو ما يعني وصوله قبل اللقاء بساعات قليلة.

وأوضح التقرير أن جويل كامبل لاعب منتخب كوستاريكا يعاني حتى الآن من الوصول إلى الإمارات بسبب أمور لوجستية تتعلق بالسفر.

وسجل كامبل هدف فوز بلاده كوستاريكا على جامايكا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المباراة التي استضافتهم فيها جامايكا فجر اليوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أن كامبل يسعى للحاق بطائرة يوم الجمعة للسفر إلى الإمارات وهو ما يصعب مهمة لحاقه بمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري في السادسة والنصف من مساء بعد غدا السبت في كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية مونتيري الأهلي جويل كامبل
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