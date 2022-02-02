روجيه ميلا: الفوز على مصر صعب.. ولكننا سنكون المفضلين للقب إذا انتصرنا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

روجيه ميلا - الكاميرون

يرى روجيه ميلا أسطورة الكاميرون، أن الفوز على منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أمر صعب، ولكنه لو حدث، سيصبح الأسود غير المروضة الأقرب للقب.

وقال ميلا عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "مصر أمة كروية جيدة، وأثبتت ذلك عبر التاريخ. ريما لا تملك الكاميرون مهارة المصريين، لكن لديهم القوة اللازمة للفوز على أي فريق".

وشدد "أظن أن الكاميرون ستكون متحفزة للفوز على مصر، ولكنها بطولة صعبة، ومن الصعب الفوز على مصر، ولكن إذا فزنا على مصر، سنكون المفضلين للفوز باللقب".

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وانتقل ميلا للحديث عن هداف البطولة، فينسنت أبو بكر، حيث قال "فينسنت أبو بكر يمكن أن يكون من أعظم لاعبي إفريقيا. لسوء الحظ عانى من إصابة كبيرة قبل عامين. أنا سعيد له لأنه دخل كأس الأمم الإفريقية الحالية بأداء كبير".

وأتم "يبدو أنه عندما يلعب، أن البلاد كلها تريد أن تعوضه عن الوقت الذي فاته وتريد الفوز له".

وقاد ميلا الكاميرون للفوز بلقبي 1984 و1988.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة، يوم الخميس، في انتظار الفائز من السنغال وبوركينا فاسو.

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