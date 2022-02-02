استراحة أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) السنغال.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

شيخو كوياتيه - حساني باندي - السنغال - بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب السنغال للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه للنهائي الإفريقي والثاني على التوالي.

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فيما يسعى منتخب بوركينا فاسو للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+8: الحكم يلغي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وإنذار مدافع بوركينا.

ق 45+6: تسديدة من إدريسا جاي ترتطم بيد مدافع بوركينا فاسو وركلة جزاء للسنغال

ق 45+5: عرضية من الجهة اليسرى أرضية لساديو ماني وأطلق القائد تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس وأخرجها لركنية.

ق 38: تسديدة من تراوري من داخل المنطقة ترتطم بأقدام الدفاع لتصل إلى حساني باندي الذي سدد كرة في الزاوية القريبة أبعدها ميندي بنجاح.

ق 34: خروج هيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو متأثرا بالإصابة ومشاركة فريد أودارجاو.

ق 32: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره باحتساب ركلة جزاء.

ق 31: خروج شيخو كوياتيه متأثرا بإصابته في الرأس.

ق 29: التحام هوائي عنيف للغاية بين هيرفي كوفي حارس بوركينا ضد شيخو كوياتيه لاعب السنغال.

ق 28: أداما جويرا تحصل على إنذار وسيغيب عن المباراة المقبلة.

ق 27: ركلة ركنية سنغالية يسددها شيخو كوياته ضعيفة لكن المدافع شتتها من على خط المرمى.

ق 18: ساديو ماني يتوغل من الجهة اليسرى لحدود عمق منطقة جزاء بوركينا وأطلق تسديدة سهلة في منتصف المرمى.

ق 17: مرتدة سريعة بوركينية، تصل إلى تراروري الذي سجل كرة ضعيفة في يد ميندي.

ق 14: تسديدة من ساليو سيس بعد توغل من الجهة اليسرى لكن كرته تمر بجوار القائم.

ق 2: تدخل قوي في الرأس للغاية بين لاعبي السنغال وبوركينا فاسو.

بداية المباراة

بوركينا فاسو السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021
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