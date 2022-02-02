مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) السنغال.. بداية اللقاء

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

هدف دانجو واتارا مع بوركينا فاسو أمام تونس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب السنغال للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه للنهائي الإفريقي والثاني على التوالي.

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فيما يسعى منتخب بوركينا فاسو للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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بداية المباراة

بوركينا فاسو السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021
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