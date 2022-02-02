مباشر أمم إفريقيا - السنغال تواجه بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب السنغال للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه للنهائي الإفريقي والثاني على التوالي.

فيما يسعى منتخب بوركينا فاسو للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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بداية المباراة بعد قليل