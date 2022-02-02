مشروع لاليجا للرياضات الإلكترونية يصل مصر.. اشترك واحصل على فرصة مواجهة الأفضل

أعلنت مسابقة لاليغا الإلكترونية (eLaliga)، عن البطولات التي ستكون جزءا من مشروعها الدولي لموسم 2021-2022، والتي تضم 13 مسابقة عبر الإنترنت في بلدان حول العالم، تحت شعار "تغلب على الأفضل"، وتحديان في الصين والولايات المتحدة، وفق الاستراتيجية التي تساهم في مواصلة نمو العلامة التجارية لـ (eLaliga) خارج إسبانيا.

ستكون مصر الدولة التالية التي تستضيف واحدة من بطولات (تغلب على الأفضل)، وستقام في الفترة ما بين 14 إلى 17 فبراير الجاري، وسيلتقي الفائز مع صانع محتوى (صباحو كورة) في نهائي لتحديد أفضل لاعب هاوٍ في مصر.

تحديات (تغلب على الأفضل)

بدأت هذه البطولات في ديسمبر 2021 وستتواصل حتى مايو 2022، وستشهد مشاركة لاعبين هواة يتنافسون من أجل الفوز بالمركز الأول، واكتساب فرصة اللعب ضد مؤثر من بلدهم. جميع التفاصيل ذات الصلة متاحة عبر الرابط: http://beatthebest.elaliga.gg.

سيكون هذا نظام مسابقة كأس مشجعي (eLaLiga) لموسم 2020-2021، التي جذبت بالفعل 21,000 لاعب قام بالتسجيل، وولدت 3 ملايين انطباع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة الأولى في استراتيجية الانتشار الدولي (التدويل) التي طورتها (eLaLiga).

وقال ألفريدو بيرميخو، مدير الاستراتيجية الرقمية في (لاليغا): "كانت كأس مشجعي (eLaLiga) أول مشروع يأخذ العمل الجيد الذي تم تطويره على المستوى الوطني خارج حدودنا. على الرغم من أننا اضطرنا إلى إجراء تغييرات على المشروع بسبب الوباء، فقد تمكنا من اكمال البطولات في جميع البلدان المقترحة، ووضع أسس استراتيجيتنا الدولية، والتي ستستمر هذا العام بمشروعين طموحين، وهما: (تغلب على الأفضل) و(التحديات) في الصين والولايات المتحدة."

بالإضافة إلى هذه البطولات التي ستقام عبر الإنترنت، سيشهد هذا الموسم إضافة حدثين بتنافس وجهاً لوجه في الصين والولايات المتحدة، في عطلة نهاية الأسبوع يومي 19 و20 مارس في الصين، وبعد ثلاثة أشهر يوم 20 يونيو في الولايات المتحدة.

ستضم هذه الأحداث بعضاً من أفضل اللاعبين الهواة والمشاهير والمؤثرين من كلا البلدين، سيتواجهون في بطولة استعراضية تسعى إلى الارتقاء بالعلامة التجارية الدولية لـ (eLaLiga) إلى مستوى جديد.

علامات تجارية أخرى تنضم إلى (eLaLiga)

كما هو الحال في المواسم الأخرى، يدرك المزيد والمزيد من العلامات التجارية إمكانات الرياضات الإلكترونية، وفي هذه النسخة، سيكون الرعاة الرسميين لـ (تغلب على الأفضل): بنك سانتاندير (Banco Santander) وغالاكسي راسير (Galaxy Racer).

eLaLiga Santander ترسخ نفسها في موسمها الخامس في إسبانيا

سيبدأ الموسم الخامس من مسابقة لاليغا الالكترونية eLaLiga Santander، في إسبانيا، بحلول نهاية هذا الشهر، مما يبشر ببدء ثلاثة أشهر من الشغف الكبير.

في بداية الموسم، سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين تلقيان أسبوعياً للتنافس شخصياً وجهاً لوجه، وسيتم تحديد الترتيب النهائي للموسم من خلال 180 مباراة ذهاب وإياب بين أندية (لاليغا سانتاندير)، وفي أبريل، بعد استراحة كأس eLaLiga Santander، سيستأنف الموسم العادي حتى مايو، بعد ذلك سيتنافس أفضل 16 فريقاً حسب الترتيب، بواقع ثمانية فرق في كل مجموعة، في النهائي الكبير لموسم 2021-2022، وبعد ذلك سيتوج نادٍ واحداً بطلاً للموسم، وسيتم تقاسم مجموع جوائز بقيمة 250,000 يورو بين أفضل 32 متسابقاً، مع حصول البطل على 60,000 يورو.

الدول التي ستقام فيها بطولات (تغلب على الأفضل) ومواعيدها:

2021

البرازيل

التسجيل

30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر

البطولة

13 إلى 16 ديسمبر

2022

الأرجنتين

التسجيل

13 ديسمبر 2021 إلى 2 يناير 2022

البطولة

3 إلى 6 يناير

الصين

التسجيل

15 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022

البطولة

15 إلى 30 يناير 2022

المكسيك

التسجيل

3 إلى 16 يناير

البطولة

17 إلى 20 يناير

جنوب إفريقيا

التسجيل

28 فبراير إلى 31 مارس

البطولة

14 إلى 17 مارس

مصر

التسجيل

31 يناير إلى 13 فبراير

البطولة

14 إلى 17 فبراير

السعودية

التسجيل

14 إلى 27 فبراير

البطولة

28 فبراير إلى 3 مارس

كوريا الجنوبية

التسجيل

17 إلى 30 يناير

البطولة

31 يناير إلى 3 فبراير

تركيا

التسجيل

14 إلى 27 مارس

البطولة

28 إلى 31 مارس

روسيا

التسجيل

28 مارس إلى 10 أبريل

البطولة

11 إلى 14 أبريل

أستراليا

التسجيل

11 إلى 24 أبريل

البطولة

25 إلى 28 أبريل

اليابان

التسجيل

25 أبريل إلى 8 مايو

البطولة

9 إلى 12 مايو

إندونيسيا

التسجيل

9 إلى 22 مايو

البطولة

23 إلى 26 مايو

التحديات

الصين

19 و20 مايو 2022

الولايات المتحدة

20 يونيو 2022