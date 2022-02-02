الجزائر تختار ملعب مصطفى تشاكر لمواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال

اختار المنتخب الجزائري ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لمواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

ستلعب الجزائر ضد الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل للمونديال في مارس المقبل.

مباراة الذهاب ستقام في الكاميرون يوم 24 مارس، على أن تستضيف الجزائر لقاء الإياب يوم 29 من الشهر نفسه.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان: "عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلق بضرورة إعتماد تقنية الفار (حكم الفيديو المساعد VAR ) خلال المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 زُود ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة بهذه التقنية تحسبا لمباراة الإياب التي ستجمع بين المنتخب الوطني و نظيره الكاميروني".

وأضاف البيان "كلفنا محمد بيشاري نائب رئيس لجنة الحكام بتجربة عملية تثبيت هذه التقنية بالتعاون مع السلطات العمومية لولاية البليدة، ومدير الشباب والرياضة لهذه الولاية بالإضافة إلى مسؤولي ملعب تشاكر والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، حيث تم إتخاذ جميع الترتيبات اللازمة".

في القارة الإفريقية تتنافس 10 منتخبات على خمس بطاقات مؤهلة لمونديال قطر في الدور الحاسم الذي يقام في مارس المقبل.

مصر ضد السنغال

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

تونس ضد مالي

الجزائر ضد الكاميرون

غانا ضد نيجيريا

ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.