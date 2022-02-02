منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للاندية
الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:55
كتب : FilGoal
يريد إريك أجيري مدافع مونتيري المكسيكي تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.
ويبدأ مونتيري مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي يوم 5 فبراير.
وقال أجيري في تصريحات لموقع الدوري المكسيكي الرسمي: "سنلعب أمام أندية عالمية، إنه شيء تراه مستحيلا في البداية ولكن الآن لديك الفرصة لفعله".
وتابع "وهناك شيء يعطيك دافع عملاق وسنبحث عنه وهو كونك بطل العالم وهو الشيء الذي لم يتمكن أي فريق مكسيكي من فعله من قبل".
ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.
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