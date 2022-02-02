منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للاندية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

إريك أجيري - مونتيري

يريد إريك أجيري مدافع مونتيري المكسيكي تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبدأ مونتيري مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي يوم 5 فبراير.

وقال أجيري في تصريحات لموقع الدوري المكسيكي الرسمي: "سنلعب أمام أندية عالمية، إنه شيء تراه مستحيلا في البداية ولكن الآن لديك الفرصة لفعله".

أخبار متعلقة
عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي منتخب مصر في جولة تفقدية لملعب أولمبيه قبل لقاء الكاميرون أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي اختبر معلوماتك عن مواجهات مصر والكاميرون

وتابع "وهناك شيء يعطيك دافع عملاق وسنبحث عنه وهو كونك بطل العالم وهو الشيء الذي لم يتمكن أي فريق مكسيكي من فعله من قبل".

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

كأس العالم للأندية مونتيري الأهلي خافيير أجيري
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة كأس العالم للأندية - جدول مواعيد المباريات وطريق البطولة.. القنوات الناقلة مونتيري: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات.. وأجيري لديه خبرة في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للاندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي 29 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر في جولة تفقدية لملعب أولمبيه قبل لقاء الكاميرون 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن مواجهات مصر والكاميرون 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد 55 دقيقة | إفريقيا
تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
بذكريات نصف نهائي 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي