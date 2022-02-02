عامر حسين يكشف موعد استئناف الدوري المصري

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

عامر حسين - كأس الرابطة

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية موعد استئناف الدوري المصري.

وتوقف الدوري المصري منذ مباراة السادس والعشرين من ديسمبر الماضي لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال عامر حسين عن موعد عودة الدوري: "الدوري المصري يعود يوم 9 فبراير عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية".

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وأوضح "سنرسل الجدول غدا للجهات الأمنية، ثم سنعلن الجدول بعد يومين".

وأضاف عن مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 "مباراة مصر والسنغال يوم 24 مارس ولم يتم تحديد الملعب بشكل نهائي".

وواصل "سننتظر عودة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لمعرفة رأيه بالإضافة لاتحاد الكرة والجهات الأمنية ولمعرفة الملعب المتاح لأكبر عدد من الجماهير".

ويستعد منتخب مصر حاليا لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتتواجه مصر مع السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بشهر مارس المقبل.

الدوري المصري كأس الأمم الإفريقية 2021 منتخب مصر
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